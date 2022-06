5 piccoli soggiorni che non hanno nulla da invidiare ai più grandi!

Dare vita a un dialogo convincente tra funzionalità ed estetica, all'interno della casa, quando non si dispone di grandi metrature, non è sempre semplice come bere un bicchier d'acqua. In questo contesto perciò, la cura per i dettagli di stile, un'ottimizzazione degli spazi tramite layout intelligenti e lo sfruttamento della verticalità, diventano fattori essenziali da non sottovalutare per raggiungere un impeccabile risultato. In qualità di aggregatore e fulcro della convivialità domestica, il soggiorno, soprattutto se in strutture open-space, non può prescindere da una attenta progettazione.

A chiarirci le idee e fornirci spunti utili e interessanti in merito, saranno proprio i prossimi interni, in stili e concept differenti e ideati da professionisti internazionali.