Da casa vecchia e triste a casa moderna e piena di sorprese!

| E | L | V | ARCHITECTOS | è un team di professionisti argentini, che si occupa principalmente di porgetti residenziali, seguendo tutte le possibile sfaccettature di ogni singolo lavoro, dalla ristrutturazione vera e propria, all'arredo. Obiettivo principale è sempre quello di proporre qualcosa di pratico e funzionale, oltre che esteticamente valido.

In questo progetto, vedremo come il team ha ridato nuova vita ad una casa che versava in condizioni a dir poco drammatiche.