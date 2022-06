Un Appartamento Come un Capolavoro di Modernità e Tradizione

Nonostante il perseverare con una certa coerenza in fatto di stile rappresenti un buon punto di partenza nell’arredamento di una casa, non bisogna dimenticare di procedere con una certa elasticità pratica, che può anche portare ad un incredibile e riuscitissimo mix. In questi casi, infatti, il risultato che si ottiene risulta unico nel suo genere e difficilmente ripetibile, proprio come ognuno di noi. E allora lasciamoci trasportare dalla giusta confluenza di epoche e gusti diversi, e che il divertimento abbia inizio!