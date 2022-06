Cercate più divertimento in casa? Seguite questi sei consigli!

Questa soluzione, oltre ad essere molto funzionale, aggiunge un grado di complessità agli ambienti domestici mescolando gli esterni con gli interni in maniera assolutamente fluida e funzionale. Certamente questo spazio è ideale per trascorrere piacevoli giornate in compagnia degli amici anche quando all’esterno il tempo non è dei migliori. Nei mesi più caldi invece basterà aprire gli infissi per far si che lo spazio si trasformi in un vero e proprio giardino.