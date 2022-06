12 Modi Spettacolari di Usare la Pietra per le Pareti Interne

Si pensa sempre a come migliorare l’aspetto delle pareti di casa e se si sta costruendo una casa da zero è importante consultare l’architetto che segue il progetto. Un muro di pietra può essere la soluzione interessante per alcune zone della casa, preferibile ad una parete liscia solamente pitturata.

Ci sono diversi tipi di pietra da rivestimento e della stessa pietra molte possibili varianti di tono e colore. Ciò che è più importante definire è lo spazio in cui utilizzare il rivestimento, le dimensioni, lo stile della casa e il design della stanza, per evitare di incorrere in errori comuni, come per esempio congestionare uno spazio troppo piccolo con elementi rustico o di grandi dimensioni. Sfoglia le immagini di questo libro delle idee per trovare tante ispirazioni di pareti rivestite in pietra.