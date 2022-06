Come rendere più grandi gli spazi piccoli: 2 appartamenti a confronto

Per riuscire a separare gli ambienti creando uno spazio per ogni stanza, il nostro consiglio è quello di realizzare nicchie attrezzate proprio come in questo appartamento dove l'angolo cottura, l'angolo studio assieme a quello per la lettura e la zona per il riposo, concorrono alla definizione di uno spazio unico, che trova in questo tipo di separazione la sua privacy, nonostante la presenza di una sola porta. Un altro modo per non occupare troppo spazio e quindi per lasciare che gli ambienti sembrino più grandi di quello che sono, è quello di ricavare nel muro i vari vani contenitori della casa: dalla libreria all'armadio, tutto ciò che fisicamente può risultare d'intralcio per una questione di dimensioni, potrà essere parte del muro, realizzato su misura proprio per l'appartamento in questione.