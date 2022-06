L'utensile giusto al momento giusto

Erbe e spezie essiccate sono ingredienti essenziali per quasi ogni piatto prepariamo in cucina. Ma i contenitori non sono mai stati così attraenti e deliziosi. L'erbetta come tappo è in plastica per una facile presa ed una buona conservazione. La scatola che contiene tutti i vasetti protegge le spezie anche dalla luce: protezione senza eguali!