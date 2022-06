Una Casa Rustica dal Tocco Moderno

Come da tradizione, nel momento della costruzione la casa non è stata dotata di molte finestre, e quindi non si presentava molto aperta all’esterno. Visto però lo splendore che circonda l’edificio, con la restaurazione si è pensato di aprire un lato della casa verso il giardino, in modo da far passare tutta la luce possibile nei suoi interni. Così, dunque, immerse in una bellissima facciata in pietra, troviamo due vaste finestre in vetro.