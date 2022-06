Prima e dopo: la ristrutturazione di un vecchio bagno

I proprietari di una villetta a Bad Oeynhausen, in Germania, volevano sistemare il loro piccolo bagno, per renderlo più moderno. Una ristrutturazione di questa stanza potrebbe infatti creare uno spazio più funzionale e confortevole, come una vera spa domestica. Per fare questo, i proprietari hanno contattato lo studio di architettura Holtkemeier, chiedendo di creare un piccolo tempio del benessere in uno spazio grade poco più di 10 metri quadrati.

Guardiamo insieme il progetto, il risultato è impressionante!