6 perfette alternative alle classiche pareti in pietra

Minimale o a pattern, effetto cemento o effetto pietra, in grandi formati o di piccole dimensioni, di spessori sottili o normali, la ceramica da rivestimento continua a colpire nel segno e approda dritta dritta nei materiali più quotati per l'interior design. Non solo a pavimento quindi, ma anche a vestire le pareti di casa, si rende tela ideale per le interpretazioni più creative. Prendiamo per esempio questo effetto tessuto proposto dall'azienda Ceramica Sant'Agostino: un modo indubbiamente funzionale e caratterizzante per impreziosire anche gli ambienti più minimali.