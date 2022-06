8 idee per Decorare la Tua Casa con Finta Pietra (che sembra vera!)

Ecco come viene diviso, in questa immagine, lo spazio all'interno di una stanza: con un muro che è costituito solo da una spessa carta stampata, appesa al soffitto. Naturalmente è necessario che la carta utilizzata disponga di alcune proprietà in fatto di spessore e durezza, soprattutto per essere giusta per l’ ambiente in cui si inserisce. Ma in alternativa si potrebbe mettere un paravento o una pianta in vaso, dipende solo dalla tua scelta, che sicuramente sarà quella giusta.

