Appartamento di 45mq Che ha Tutto il Cecessario: Monolocale Che Ti Ispirerà

La tendenza sempre più diffusa, nel mercato immobiliare attuale, è quella di cercare residenze in cui vivere da soli, magari spazi compatti, con metrature contenute, che però siano progettati in modo intelligente e abbiano… tutto! Una casa piccola (45 mq) e pensata per una persona sola, sicuramente permette di avere maggiore privacy, di godersi il lusso della propria indipendenza e di potersi circondare di ciò che risponde ai propri gusti personali, senza dover assecondare nessun altro. La maggior parte di questi progetti, al centro dei movimenti del mercato immobiliare, sono dei loft – ammettiamolo, chi di noi non vorrebbe vivere in un loft?

Questo progetto degli interior designer brasiliani dello studio SESSO & DALANEZI si ispira proprio al concetto di loft. L'idea che sta alla base del lavoro è quella di creare spazi integrati, ma ognuno con le sue specificità, dando vita ad una identità forte, ad ambienti di carattere, in cui il fatto di avere poco spazio a disposizione non pesa affatto.