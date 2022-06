Come trasformare una cucina noiosa e banale in un gioiello moderno!

L'estetica della vecchia cucina non era, a prima vista, il massimo… Certamente funzionale, ma completamente deficitaria di brio, originalità e stile. Non aveva alcun interesse né in termini di ambiente né tantomeno negli elettrodomestici e nei mobili utilizzati. Il bianco, quasi totale, non era valorizzato dall’illuminazione e quindi anziché configurare un ambiente accogliente risultava impersonale e triste. Lo spazio per i pranzi in famiglia non era inoltre sufficiente pertanto è stato necessario progettare nuove spazialità in cui le persone oltre a cucinare si sentissero coccolati in un luogo accogliente.