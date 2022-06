Sapete cos'è il triangolo di lavoro in cucina?

Sapete già che cos'è il triangolo di lavoro in cucina? In ogni caso, siete nel posto giusto. Questo Libro delle Idee è dedicato a questo tema e in particolare a chi sta pensando a progettare la nuova cucina o per chi intenda, o debba, ristrutturare la propria. Come vedremo, ci sono una serie di rapporti tra dimensioni, distanze e funzioni, studiati dall'ergonomia, che in cucina dimostrano come il cosiddetto triangolo di lavoro rappresenta il migliore per creare una cucina efficiente e funzionale. E allora non ci resta che scoprire insieme di cosa parliamo quando parliamo di triangolo di lavoro. Seguiteci.