Come arredare un salotto unico!

Avere uno spazio completamente vuoto da arredare non è affatto facile e per capire come disporre i vostri mobili, vecchi o nuovi dovete innanzitutto fare una piantina del salotto, con tutte le misure. Poi potete iniziare decidendo dove mettere i mobili più grandi tipo: il divano, la libreria, il tavolino, le poltrone, la televisione. Una volta decisa la disposizione generale degli oggetti più grandi dovrete stabilire, lo stile che intendete adottare, che dovrà essere coerente con il resto dell'abitazione, scegliere i colori e iniziare la ricerca di questi oggetti, nelle dimensioni esatte. Non trascurate la funzionalità degli ambienti e quindi pensate anche a come utilizzerete gli spazi, a dove intendete disporre le vostre cose. Se ad esempio in famiglia siete in 4 vi occorrerà un divano molto più grande che ad un single, se vi piace leggere, servirà una libreria e uno spazio per il libri che dovrà essere parecchio, se avete dei bimbi piccoli, ritagliate una zona del salotto per loro, al riparo da pericoli e angoli insidiosi. Per personalizzare la stanza dovrete aggiungere, soprammobili, tende, cuscini, lampade, quadri, vasi e anche fiori che contribuiscano a dare la vostra impronta. Vediamo come arredare un salotto in diversi contesti.