Parquet in rovere sbiancato per illuminare gli ambienti

Qui, al contrario delle proposte precedenti, la parola d'ordine è: continuità. Il parquet in rovere sbiancato si fonde perfettamente con la scelta dell'arredo. Il divano, quasi dello stesso colore del parquet, sembra essere unito a quest'ultimo e formare un unico elemento con la base su cui poggia, anche il tavolino, costituito da legno di tonalità scura, non stona con l'ambiente e non interrompe la tanto ricercata armonia e linearità. Il parquet in rovere sbiancato è molto elegante e raffinato, ma presenta diversi difetti rispetto ad altre tipi di legno: il colore chiaro mette in evidenza anche i più piccoli difetti, oltre che le più piccole tracce di sporco. Per questi motivi è sconsigliato optare per un parquet in rovere sbiancato se in casa ci sono bambini o animali, in quanto le attenzioni rivolte al vostro parquet dovrebbero essere costanti e non sempre ciò basterebbe a salvaguardarlo. Per le case molto frequentate e vissute noi consigliamo di scegliere legni più resistenti come il legno teak, per maggiori informazioni su questo tipo di legno leggete qui: L' eleganza e la funzionalità del parquet teak