Come realizzare un bel giardino in poco spazio

Gli arredi in vimini, così popolari nei decenni precedenti per arredare o decorare cortili e giardini, sono parzialmente caduti in disuso, ed invece possono essere molto attraenti, come evidenziato da queste sedie appese con tavolo coordinato. Pertanto se vogliamo dare al nostro giardino un aspetto tropicale e fresco non possiamo non considerare gli arredi in vimini per gli spazi aperti o per i giardini semi coperti.