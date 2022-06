15 Fioriere Preziose per Giardini Non Molto Grandi

Se il vostro cortile, il giardino o la terrazza non sono molto grandi, si dovrà progettare lo spazio in modo da tenere insieme una zona verde con le piante preferite, magari un prato e un pavimento, in ceramica o altri rivestimenti, che permetta ai bambini di giocare, di disporre alcuni complimenti di arredo da giardino, come sdraio e poltrone, o, nei casi più fortunati, anche una piscina. In questi contesti, la possibilità di disporre di fioriere versatili e funzionali, di legno o in muratura, permette una definizione dello spazio capace di integrare con efficacia gli elementi naturali come piante e fiori, all'interno di un contesto equilibrato e armonico. In questo Libro delle Idee vedremo insieme 15 esempi di fioriere che potranno ispirarvi nella costruzione del vostro spazio esterno. Vediamole insieme.