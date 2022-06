Termostufe a legna: 10 idee moderne!

Con l'arrivo dell'inverno, come ogni anno, si pone il problema del riscaldamento. Che per molti rappresenta anche il momento di scegliere con quali mezzi riscaldare la propria casa. E allora perché non pensare anche alla stufa? E infatti di termostufe a legna di occupiamo in questo Libro delle Idee. La stufa è uno dei mezzi di riscaldamento più antichi usati dall'uomo. Tracce di rudimentali stufe si ritrovano già nell'Età del Bronzo, quando in verità la loro funzione era collegata alla cucina. Infatti si trattava di strutture usate come forni per la cottura, primariamente del pane, costruiti con argilla, legna e pietre, che avevano la funzione di accumulare e irradiare il calore: oltre alla cottura quindi, naturalmente servivano anche a scaldare l'ambiente di palafitte e capanne. Perfezionate prima dai Romani in epoca imperiale, seguirono un'evoluzione che vide l'uso della muratura e poi delle ceramiche, in particolare della maiolica. L'uso del legno come materiale combustibile è continuato sino ad arrivare ai giorni nostri, con le moderne stufe a legna costruite secondo moderni principi tecnici, e i principi di sicurezza ed efficienza permessi dalla moderna tecnologia. Infatti, come vedremo, oggi le stufe a legna rappresentano una soluzione sempre attuale e valida per riscaldare gli ambienti della casa. E sono diventate anche, grazie al design contemporaneo, dei validi complementi d'arredamento capaci di integrarsi e caratterizzare i diversi ambienti della casa moderna, dal soggiorno alla sala da pranzo.

E allora non ci resta che iniziare insieme il breve viaggio tra i modelli di termostufe a legna scelti per voi da homify.