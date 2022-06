Un bilocale di 30 mq che è stato arredato con pochi mobili scelti con gusto

La casa perfetta per definizione non esiste. Non è dunque grande né piccola, posizionata in città o in campagna, non è arredata con uno stile classico né moderno, non è né un appartamento né una villa unifamiliare… è tutto e niente, o meglio, è ciò che meglio ci rispecchia e ci rende felici. Ognuno di noi è però diverso dall’altro, con i propri desideri e le proprie esigenze, ed è per questo che per ognuno esiste una casa a suo modo perfetta. Perfezione e bellezza sono dunque due concetti molto personali. Oggi però, vi presentiamo un progetto molto interessante che non può non essere apprezzato, e che è stato firmato dallo studio di architettura OW Arquitectos di Lisbona.