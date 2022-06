Una piccola casa che è una piccola rivoluzione

Vivere in città porta una lunga serie di benefici, tuttavia costringe anche a delle rinunce, ovviamente – d'altra parte, non esiste la soluzione perfetta, no? Spesso, per avere maggiori servizi, vivere in una zona prestigiosa e godere di un bel panorama, bisogna rinunciare a qualche metro quadrato. È il caso del progetto che vedremo insieme oggi: gli architetti di Urban Shaastra Design Studio hanno preso questo monolocale e lo hanno trasformato in una vera reggia! Non vi renderete conto del fatto che c'è poco spazio, perché tutto è organizzato alla perfezione! Non mi credete? Andiamo a vedere!