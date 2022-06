Un appartamento moderno con una cucina a cui non hai mai pensato prima

Porto Alegre, la capitale dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, è costellata da diversi tipi di stili di architetture che vanno dal Rinascimento al Neoclassicismo, passando per l’ultramoderno. Oggi, invece, vi porteremo alla scoperta di un appartamento che è stato totalmente rinnovato, e che si trova al 18° piano di un edificio storico. Si è intervenuto con alcuni grandi cambiamenti strutturali, inoltre sono stati utilizzati dei materiali pet-friendly per rendere la casa più adatta alla presenza di due dolcissimi cani. Gli impianti di acqua, gas e luce sono stati completamente rinnovati, mentre è stato introdotto un design elegante per soddisfare i gusti estetici dei proprietari. La palette di colori è semplice ed elegante e abbraccia perlopiù tonalità neutre, ma il vero pezzo forte della casa è senza dubbio la sua vista spettacolare.