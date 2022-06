8 Foto di un Piccolo Bilocale Progettato in Modo Fantastico

Se si dispone di un piccolo appartamento e desidera arredarlo al meglio è importante lavorare in ogni ambiente separatamente. La cosa più importante di tutte riguarda sia sfruttare fino all'ultimo centimetro, sia non rinunciare a quello che è il proprio stile preferito. Se il budget è un problema basta ricordarsi che Chi fa da sé fa per tre: rimboccandosi le maniche si possono fare lavori Fai da te sorprendenti.

La chiave in molti altri piccoli appartamenti è il colore. Non è sempre una scelta facile. In un appartamento piccolo consigliamo sempre colori chiari sia per pareti che per rivestimenti dei pavimenti. Per dimostrarvi ancora una volta che la grandezza non è un limite, oggi vi mostreremo un piccolo bilocale in grado di esservi da ispirazione sia per colori che per arredi!