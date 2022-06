Prima & Dopo: la trasformazione di un cottage portoghese

Come detto precedentemente, l'ultimo livello della casa è stato riservato alla zona notte. Il sistema costruttivo è mantenuto evidente, anche se ridipinto di bianco per aumentare il senso di grandezza e serenità. Il pavimento in legno è stato invece trattato con i prodotti adeguati e lasciato nel suo colore naturale che si era andato via via perdendo sotto ad un terribile strato di sporcizia.

Il corrimano è stato mantenuto e laccato in bianco, contribuendo a creare una connessione tra il sottotetto e le pareti. Il lavoro ha dato nuova vita all'abitazione, trasformandola in una dimora contemporanea. Sul tetto è stato montato un lucernario in modo da ventilare gli spazi.