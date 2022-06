Diciamo la verità: quante volte abbiamo pensato di realizzare una veranda in terrazzo, ma poi abbiamo cambiato opinione perché non sapevamo come procedere. Scopriamolo allora insieme in questo Libro delle Idee dedicato alle 7 cose da sapere prima di costruire una veranda: 7 punti da non dimenticare per realizzare finalmente la veranda dei nostri sogni.