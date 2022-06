6 lampade dal design insolito

Oggi parliamo di luce e lo facciamo con 6 esempi di lampade dal design particolare. La luce viene manipolata come l’acqua e in questo caso, attraverso oggetti delle forme più svariate, crea un effetto scenico unico. Che siano a sospensione, da tavolo o da terra, le lampade dal design che vi stiamo per presentare hanno una cosa in comune: sono tutte Made in Italy! Spaziano da figure più geometriche a sagome che s'ispirano al mondo della natura, molto spesso con un'attenzione progettuale rivolta al mondo del riciclo e della sostenibilità ambientale.