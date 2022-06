Un Appartamento in Stile Scandinavo con 7 Idee da Rubare

Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di visionare quei progetti che riuniscono approcci e soluzioni creative per i piccoli spazi. Il progetto di oggi è un ottimo esempio di come è possibile creare ambienti unici e moderni, con un occhio di riguardo per la funzionalità.

Le immagini appartengono a un piccolo appartamento di 100mq, il cui progetto di decorazione d'interni è stato realizzato dai professionisti di Dimensi-ON. Lo scopo era quello di creare ambienti accoglienti in un appartamento che si distingue per minimalismo, senza rinunciare ai colori e dettagli affascinanti.