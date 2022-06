5 Cucine Piccole e Compatte ma con Stile

Siamo in genere abituati a considerare la cucina come un’area della casa da rilegare in un angolo. Non si tratta di una scelta giusta o sbagliata, questo è certo, tutto dipende dalla disposizione della casa e dal modo in cui si desidera sfruttare lo spazio, fatto sta che optare per una cucina che occupi il centro della stanza è un vero azzardo! Guardate questa ad esempio. Nonostante si tratti di un’area centrale, possiamo notare come non ingombri lo spazio, quanto piuttosto si appropri di un’area ben definita disegnandone i confini. La soluzione è compatta ed elegante.