Il meglio dello stile classico in 7 progetti da cui lasciarsi ispirare

Un'estetica decorativa tutta da riscoprire anche in contesti moderni, quella insita nello stile classico, che non subisce l'andamento delle tendenze d'interior design, anzi esprime un fascino costante accolto e riconosciuto tale di anno in anno. Tra stucchi decorativi, boiserie tinteggiate, divani capitonné e complementi artistici, i fasti e gli elementi iconici del filone tradizionale si palesano così in tutti gli ambienti della casa: ecco allora 7 progetti d'interni in cui appare forte e chiara questa attitudine inconfondibile.