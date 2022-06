5 bagni nel sottotetto che non hanno nulla da invidiare a quelli normali! (anzi)

Un progetto da favola come cornice per un bagno altrettanto d'effetto. Con una preponderanza di legno trattato, dal parquet al piano lavabo e vasca, questo ambiente risulta un perfetto connubio tra modernità e attenzione alla tradizione dei tipici chalet di montagna. Un'ulteriore nota a favore: l'ottimizzazione dello spazio sottotetto, grazie alla parete dotata di ripiani, creati su misura per sfruttare l'angolo.