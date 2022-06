Shabby chic Fai da Te e non solo

Se l'altro giorno vi abbiamo parlato dell'arredamento scandinavo, oggi vogliamo trattare di un altro stile che sta prendendo piede sempre più nel corso degli ultimi anni: lo shabby chic. Questo termine, che alla lettera viene tradotto come trasandato chic , sta ad indicare uno stile che apparentemente si mostra vecchio e lasciato un po' a sé stesso, ma che in realtà è molto curato in ogni minimo dettaglio. shabby chic è indubbiamente uno degli stili più di tendenza per quello che riguarda l'arredamento contemporaneo ed è perfetto per coloro che amano il vintage. Trapunte sbiadite e mobili della nonna trovano nuova linfa essendo perfettamente in grado di trasformare la nostra casa in un perfetto esempio di arredamento shabby chic.

Questo stile nasce negli anni '80 e si focalizza sul recupero di vecchi oggetti che, dopo un sapiente restauro, prendono nuovamente vita nonostante rimanga quel piacevole e inconfondibile aspetto di vissuto. Deve il suo nome alla designer e autrice Rachel Ashwell, una delle donne più esperte in materia, che ha dedicato a questa tendenza anche un libro intitolato, per l'appunto, Shabby chic e che inizia con una frase che ben spiega l'anima di questo stile: “Il comfort, la bellezza dell’imperfezione, il fascino degli oggetti rovinati dal tempo uniti al piacere di una vita semplice e pratica: questi sono i fondamenti di ciò che oggi conosciamo come lo stile shabby Chic”. Oggi vi vogliamo spiegare come portarlo a casa vostra, anche grazie al metodo del Fai da Te.