Top5 della settimana: riscaldamento e arredamento

Con oggi termina la seconda settimana di gennaio. Come sentite questo 2015? Noi di homify abbiamo ottime sensazioni anche grazie a voi. Durante questi sette giorni abbiamo scritto tanto e vi abbiamo dato preziosi consigli su come riscaldare la vostra casa con la massima resa e la minima spesa e poi, come sempre, vi abbiamo mostrato impressionanti Prima&Dopo e splendidi progetti di ville tra la Sardegna e il Lazio. Insomma, una settimana succosa e con tanti contenuti che avete amato e dei quali vi siete appassionati, iniziando anche interessanti discussioni su Facebook. Come ogni domenica siamo qui per proporvi il meglio dei sette giorni appena passati: i cinque articoli che avete cliccato (e letto) più degli altri. Non vi resta che scrollare in basso questo Libro delle Idee per scoprire quali sono stati.