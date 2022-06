23 Foto di una Casa Meravigliosa

Iara Kílaris è una designer che ha dato vita a una casa a due piani, circondata da un terreno di 673.86 mq, di cui quasi 200 mq di costruzione. Appartiene ad una coppia di imprenditori e ai loro tre figli adolescenti. Il design degli interni moderno e l'uso dei colori forti caratterizza diverse stanze della casa, come una richiesta speciale del proprietario. Lo stile contemporaneo è combinato con linee curve e organiche, oltre che mobili disegnati esclusivamente per questo progetto.

I dettagli

Entrando nella casa, si viene accolti in una hall dai soffitti alti. La parete della stanza è ricoperta da un pannello di legno, in cui sono stati collocati una cassettiera e una scultura di acciaio inossidabile. Sul pavimento troviamo un effetto mosaico con 3 D. Il soggiorno e la sala da pranzo sono integrati: il primo, con divani beige disposti simmetricamente, ha un televisore dipinto di giallo accompagnato da un’altra scultura in acciaio inox, installata alla parete. Lo specchio a parete ed il lampadario centrale donano raffinatezza all'ambiente.

La sala da pranzo è abbellita da un tavolo per 12 posti a sedere, mentre la cucina è stata progettata dal proprietario della casa, il quale ha voluto un fare riferimento alla casa della nonna, senza perdere l'allure contemporanea. La parte migliore dello spazio è il muro con mosaico di piastrelle nei colori rosso, blu, verde e giallo. Gli armadi bianchi, il piano cottura e il frigorifero giallo conferiscono un fascino particolare per l'area, munita anche da un forno ricoperto di piastrelle bianche.

Sul balcone, troviamo dei divanetti per esterni per la contemplazione accanto ad una capanna, fatta di inserti in griglia con rivestimento bianco e argento.

La scala che porta al secondo piano ha una parete dipinta di rosso. All'arrivo al piano rialzato, un altro muro rosso è stato decorato con immagini in bianco e nero di varie città del mondo. Le immagini sono realizzate su un pannello con curve e linee sinuose.

Uno studio musicale è stato ricreato in casa per far divertire il figlio minore con gli strumenti musicali. Il pavimento, le pareti e i soffitti in studio stati rivestiti con un materiale di gomma, con strisce bianche, nere e grigie.

Le quattro suite al secondo piano riflettono la personalità dei loro proprietari. Il primo figlio della coppia ama molto i libri e questa stanza con nicchie chiuse e un ripiano in vetro, per facilitare il mantenimento dell’ordine. Legno e bianco impostano il tono di questo ambiente; un grande pannello in lacca bianca e un armadio con ante a specchio. La camera ha anche un televisore a schermo sul muro e una panca bianca.

Il secondo figlio, che ama le arti marziali e ama il bianco, il blu e il rosso. Questi colori appaiono nelle strisce applicate agli armadi, con specchi retrovisori esterni, nelle nicchie delle pareti della stanza e nelle rifiniture della vasca da bagno.

Il terzo figlio aveva la stanza decorata nelle tonalità di argento, bianco e nero nelle vesti di carta da parati. La testata di un pannello diventa il soffitto, cedendo calore all'ambiente. La camera ha anche un pannello TV e strisce bianche e nere riprodotte anche in bagno finito.

La master suite è stata progettata come un luogo pieno di colori, come i cuscini turchesi. Alla testa del letto un grande specchio e, ai due lati esso presenta una finitura perla, con cristalli eccezionali che illuminano la parete. Un televisore a schermo con nicchie laterali illumina l'ambiente.

Il bagno è degno di un re e ha due lavandini, due docce, fiori, nicchie e uno specchio sulla parete di fondo. La palette di colori utilizzata va dal bianco al marrone. Salendo di un passo, troviamo uno spazio per il relax, il massaggio o la lettura, rifacendosi all'idea di immergersi in