13 Progetti di Armadi Ideali per Spazi Ristretti

Per evitare che la camera da letto sembri ancora più piccola è possibile pensare a molte soluzioni. Tra le tante idee per gli armadi in camera da letto, è possibile pensare anche alla soluzione di ante trasparenti, in vetro o plexiglass, per chiudere gli spazi dedicati all'armadio senza per questo rendere opprimente lo spazio, utilizzandole anche con funzione decorativa.