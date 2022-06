5 materiali innovativi per il top della cucina (e non solo)

Infine, se ci piace l’idea di rivestire la cucina con un unico materiale, potremmo prendere in considerazione l’idea di puntare sul Laminam, una lastra in gres ultra-sottile e ultra-leggero. Caratterizzato da grande resistenza e facile da mantenere pulito, il Laminam offre inoltre anche elevate prestazioni anti-macchia e anti-graffio. Disponibile in oltre 80 diverse possibilità tra colori e finiture ha un aspetto molto moderno ed è per questo motivo utilizzato come rivestimento non solo in cucina, ma anche in bagno – come vediamo in questa immagine.