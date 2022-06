Una ristrutturazione all'insegna del moderno!

Nella foto vediamo un grande mobile che separa le due camere attraverso una porta, il tutto in un unica, scintillante tinta, il giallo. Tuttavia, questa non è una vera e propria partizione, quanto piuttosto un elemento che, a seconda della sua posizione, separa o unisce gli ambienti. Per questo motivo, il mobile non raggiunge il soffitto, ma vi è una striscia di vetro che percorre la restante altezza della camera. Così, i due spazi separati sia acusticamente che visivamente, condividono il flusso di luce attraverso il vetro, mantenendo un senso di continuità.