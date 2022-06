Tutto il necessario in 37 m²!

Oltre all angolo letto, si è pensato di includere nel progetto anche un angolo studio. La sua posizione è stata la chiave che ha permesso di ottimizzare al massimo la struttura in legno. Un discreto scrittoio completato da delle preziosissime mensole, è accolto nel terzo ed ultimo lato della struttura. In questo modo infine è stato possibile distribuire gli spazi in maniera razionale e logica: da una parte c’è il lato privato fino ad arrivare alla zona giorno con funzioni di carattere meno intimo. Per evitare divisioni ulteriori, si è pensato di liberare l’appartamento dalle porte e optare per uno spazio tutto aperto, dove la circolazione è più fluida possibile.