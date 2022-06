Una casa rurale dallo stile coloniale

Abbiamo lasciato due degli ambienti più importanti come ultima sorpresa. La cucina è in pieno stile rustico, con il legno per alcuni arredi, mattonelle e cotto per i rivestimenti e il marmo per tutti i piani di lavoro. I colori caldi di questa stanza riflettono un aspetto rurale ancora molto forte e decisamente legato alla villa, che non si è voluto in alcun modo cancellare. Gli elettrodomestici moderni, invece, ci riportano ad una cucina con un’anima che sa essere moderna e funzionale.