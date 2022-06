Una casa in legno e pietra unica nel suo genere

La casa è costruita in pietra cosi come parte dei suoi esterni, integrandosi alla perfezione con l’ambiente rurale circostante.All esterno possiede un piccolo terrazzamento perfetto per la coltivazione di piante e verdure, una cosa assai tipica in questa zona.

Sembra consistere in due piani per via delle piccole finestre sulla parte superiore, eppure, come abbiamo già detto, all’arrivo degli architetti vi erano solo 4 mura. La loro strategia iniziale era quella di chiudere il volume attraverso un tradizionale tetto spiovente. Ma l’intervento non consisteva solo in questo…