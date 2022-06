L'albergo nel cuore di Siviglia

Il passato è la base per il presente, e forse anche per conoscere il futuro. La storia si fa moderna con l'Hotel EME, un edificio maestoso e magnifico. L'albergo rappresenta il sogno di un'età dell'oro ormai persa che vuole tornare a vivere. Per questo motivo la struttura prende forma dalla ristrutturazione di alcuni edifici del XVI secolo, nel pieno centro di Siviglia.

Donaire Arquitectos interpreta il carattere architettonico della vera al-Andalus – i musulmani diedero questo nome alla parte di Penisola Iberica conquistata nei primi anni del 700 d.C. -. Il patio centrale è il cuore pulsante della struttura, dove si affacciano tutte le camere. Il cortile principale ospita i servizi quali la reception, il ristorante, il centro benessere e altre strutture per un soggiorno raffinato e di qualità.