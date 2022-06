Oltre il design e la creatività: le sedie

Il design delle sedie diventa anche ecologico! È il cartone a doppia onda il vero protagonista di questa sedia davvero speciale. Molto facile da assemblare, è economica ed è in grado supportare carichi superiori ai 100 kg. La sedia è disponibile così come la vediamo, in colore avana (colore del cartone), oppure in diverse cromie a scelta. Se abbiamo voglia di un arredamento eco-sostenibile, è la sedia che fa per noi!