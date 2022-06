Il fascino di antiche tracce: una casa da favola!!

Come il titolo ci suggerisce, il progetto che oggi vi proponiamo custodisce al suo interno un cuore tradizionale. In un progetto di questo tipo entrano in gioco le strategie architettoniche volte a mantenere la memoria originale del luogo.

L'idea sarebbe quella di ristrutturare una casa antica per eccellenza, trasformandola in un’abitazione moderna e funzionale, e allo stesso tempo preservare il suo profondo legame con la storia del luogo senza dimenticare le sue origini. Combinando al meglio lo stile contemporaneo con quello originario dell’edificio, questo progetto, sviluppato dallo studio di architettura Atelier Central Arquitectos, ha toccato punti di rilevante importanza in una ristrutturazione, come quello legato alla memoria.

Il portico è uno degli spazi più importanti dell’intera abitazione, scopriamo perché!