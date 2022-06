Veranda di vetro e geometria

Imago Design riunisce professionisti dell'architettura e del design che operano in diversi campi, dall'industrial all'interior design, dal retail al graphic. Il loro è un approccio totalizzante perché concettualmente multidisciplinare: ogni figura professionale non s'improvvisa in un altro campo e questo dà modo di avere una squadra di talenti, ognuno è altamente specializzato nel proprio settore.

La cosa che più ci ha affascinato di Imago Design è stato il fatto che rappresenta un vero punto di riferimento per la creatività fatta d'idee e di persone in un continuo confronto. È risaputo che l'unione fa la forza, ed infatti, attraverso l'alchimia tra i vari elementi dello studio, si costruiscono e si sviluppano progetti che non sono solo una composizione fredda di ambienti e materiali, ma indubbiamente qualcosa di più. Qui, la sinergia tra i vari professionisti esprime tutto il suo potenziale.