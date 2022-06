L'arredamento scandinavo

Le curve sono un'altra importante caratteristica importante che contraddistingue questo stile: i mobili hanno spesso privi di angoli e spigoli e anche per le stufe si preferisce una forma tondeggiante, tutto questo per assecondare i movimenti del corpo umano all'interno dello spazio. Nella fotografia vediamo un esempio abbastanza lampante di come si presenta uno spazio arredato in stile scandinavo. L'architetto Luca Toniolo ci mostra la sua creazione Fabula , rivisitazione della classica sedia a dondolo, inserita in un contesto dai tratti nordici. La particolarità di questa seduta sta nella sua realizzazione: qui la vediamo in legno chiaro, perfetta per i canoni dell'arredamento scandinavo, ma possiamo anche trovarla in altri colori e misure in modo che si possa abbinare perfettamente a qualsiasi ambiente.