La ristrutturazione di una casa in Sardegna

State per ristrutturare casa e avete bisogno d'ispirazione? Oggi faremo un piccolo giro all'interno di una villa spettacolare che si trova in Sardegna. Il lavoro di ristrutturazione ha ridato vita al fabbricato esistente, risalente agli inizi degli anni ‘90. La casa si presentava senza alcun valore architettonico, ma poteva godere di un ampio giardino e di un frutteto. La villa fu realizzata in passato senza tener conto di questo grande vantaggio, cioè il contesto naturale nella quale era inserita. Per quando riguardava invece gli interni, gli spazi a disposizione della zona notte erano molto più ampi di quelli della zona giorno. Il progetto che ha riguardato gli interni e l'esterno della villa è stato eseguito da Officina29_Architetti.