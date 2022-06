Come Scegliere un Piumino

Fa freddo e il solo riscaldamento non può restare acceso per tutta la notte. Per dormire al caldo, con una temperatura costante, esiste una sola soluzione: il piumino.

Ma come sceglierlo? Cosa comprare? Perché è meglio scegliere il piumino? Perché preferire un modello rispetto ad un altro? Oggi cercheremo di risolvere questi e altri dilemmi utilizzando foto esemplificative di alcuni prodotti di Piumini Danesi, azienda leader nel settore.

Prima di tutto dobbiamo sottolineare una differenza che può generare confusione: il piumone e il piumino sono diversi rispetto i materiali d'imbottitura. Il piumone utilizza materiali sintetici, mentre il piumino è imbottito con fiocchi di piumino d'oca. La trapunta, invece, è una coperta imbottita di piume e materiali sintetici che presenta un tipo di cucitura ad incrocio detta appunto trapuntata.

Il piumino è in realtà la parte più pregiata del piumaggio dei volatili (oche ed anatre). Si caratterizza per i suoi filamenti morbidi ma resistenti, che trattengono l'aria al fine di dare una temperatura costante al corpo. La piumetta, invece, è formata da uno stelo centrale da dove partono numerosi filamenti, ma con minori capacità di trattenere l'aria, per questo motivo si considera meno pregiata.