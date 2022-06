Tutti sogniamo la grande villa, con giardino e tanto a spazio a disposizione. Ma sappiamo anche bene che nelle città in cui la maggior parte di noi vive realizzare questo desiderio è impossibile. Questo però non significa che dobbiamo rinunciare a pensare in grande, perché anche un appartamento può essere altrettanto d'effetto. Lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo insieme 5 appartamenti moderni che non invidiano nulla a ville più grandi: dalla casa d'epoca ristrutturata a misura di famiglia moderna al loft in stile industrial, fino al giardino pensile tra i tetti, 5 soluzioni progettate per rispondere alle esigenze più diverse.