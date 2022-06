La ristrutturazione completa di una piccola casa

Ci troviamo nel vecchio ingresso che inizialmente ospitava la cucina, una scelta opinabile! I mobili avevano un aspetto improvvisato, con un piano di lavoro in legno che non prevedeva nessun’anta per la lavastoviglie e il cestino dei rifiuti (in bella vista!), mentre, sulla parete frontale, un rivestimento in metallo serviva per mensole e scaffalature per piatti, bicchieri e alcuni elettrodomestici.