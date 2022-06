Un appartamento ristrutturato piccolo ed economico

Siamo ancora in una delle aree della casa che più affascinano e che più hanno bisogno di attenzione e cura. questa cucina esprime ordine e pulizia: le sue linee rette definiscono il perimetro della stanza, ampliandola. Come non notare le luci nascoste sotto alla parte superiore dei mobili della cucina: la loro discrezione e potenza fanno sì che questo ambiente sia luminoso e funzionale.