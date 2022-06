Un Appartamento che Ottiene di Più Sfruttando Meglio lo Spazio

La pianta con i gialli e i rossi indica esattamente le demolizioni (in giallo) e le costruzioni (in rosso). Quindi, osservandola, ci rendiamo immediatamente conto di come sia cambiato l'appartamento. L'ingresso è stato aperto sul soggiorno e chiuso rispetto alla zona notte, è stata aggiunta la lavanderia e modificato l'assetto dei due bagni. La migliore organizzazione della cucina, ora attigua al soggiorno, ha permesso di aggiungere una camera da letto. Infine, il sogno di tutti: il guardaroba è stato aggiunto in una delle altre due camere!